Мужчине, укусившему за палец полицейского, грозит тюремный срок

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Жителю Хынчештского района предъявлены обвинения по трем пунктам: применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и отказ от проверки на алкоголь.

Прокуратура завершила судебное преследование и представила материалы дела в суд. В случае признания подозреваемого виновным, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошёл на трассе R-3 у въезда в село Бозиены Хынчештского района. Водитель, которого остановили сотрудники патрульной службы за нарушение ПДД, отказался подчиниться требованиям правоохранителей. Находясь в состоянии опьянения, 25-летний мужчина укусил одного из патрульных за палец. Кроме того, водитель отказался предоставить документы и пройти тест на алкоголь.