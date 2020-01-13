Мужчина жестоко избил знакомую на дискотеке в Резине (ВИДЕО 18+)

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26-летний молодой человек жестоко избил жительницу Рыбницы в ночном клубе в Резине. Пострадавшая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

По данным полиции, инцидент произошёл в субботу, 11 января. Парень заигрывал с 29-летней посетительницей клуба, но она не ответила ему взаимностью. После этого девушка подошла к нему и ударила кулаком по лицу. Это разозлило мужчину, и он в ответ ударил её головой по лицу. Пострадавшая упала и потеряла сознание, но это не остановило буйного клиента ночного клуба, и он продолжил её избивать, нанося удары ногами по лицу и телу.

Мужчину пытались остановить, на помощь бросилась ещё одна девушка, но и ту он ударил по лицу. Кошмарное действие попало на камеру видеонаблюдения. По словам свидетелей, молодой человек и пострадавшая хорошо знали друг друга, передаёт realitatea.md.

В результате потасовки женщина получила черепно-мозговую травму и перелом носа, но отказалась от госпитализации. Агрессора доставили в Инспекторат полиции, где он дал показания. После этого мужчину отпустили.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

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