Мужчина, взявший в заложники односельчан, помещён под предварительный арест

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Житель села Мэлэештий Векь Криулянского района, который в субботу, 11 января, взял в заложники и стрелял в односельчан, был помещён под предварительный арест на 30-дневный срок.

Такое решение было принято судом Криулян. Оно может быть обжаловано. Ранее подозреваемый признался правоохранителям, что увлекается оружием, а гранату, которую нашли в его доме, он купил в Приднестровье, передаёт publika.md.

Напомним, что инцидент произошёл 11 января в селе Мэлэештий Векь Криулянского района. Двое мужчин были ранены огнестрельным оружием, когда были в гостях у 62-летнего односельчанина. На месте происшествия правоохранители выяснили, что все трое распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома достал из сейфа ружье, которым владел законно, и выстрелил, сначала в одного мужчину, а затем сделал три выстрела в сторону другого. Услышав выстрелы, к дому подошла жена одного из пострадавших, но войти она не смогла: едва оказавшись на пороге, она также была ранена в ногу.