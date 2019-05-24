Мужчина, ударивший двух женщин на Рышкановке, страдает психическими расстройствами

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Полиция установила личность мужчины, который 14 мая на одной из улиц сектора Рышкановка ударил двух проходящих мимо женщин.



Согласно данным ведомства, 30-летний подозреваемый проживает на Чеканах вместе со своим отцом. Мужчина рассказал, что его сын страдает психическими расстройствами и на данный момент проходит лечение в психиатрической больнице, пишет unica.md. По словам отца, подозреваемый попал в медицинское учреждение через 3 дня после случившегося.

Напомним, что инцидент произошёл 14 мая на улице Алеку Руссо столичного сектора Рышкановка. Мужчина ударил кулаками в грудь двух проходивших мимо женщин. В результате 81-летняя пострадавшая потеряла сознание и упала, получив перелом пальца ноги, а 36-летняя женщина впала в стрессовое состояние.