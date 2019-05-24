Мужчина, ударивший двух женщин на Рышкановке, страдает психическими расстройствами

Мужчина, ударивший двух женщин на Рышкановке, страдает психическими расстройствами

Полиция установила личность мужчины, который 14 мая на одной из улиц сектора Рышкановка ударил двух проходящих мимо женщин.

Согласно данным ведомства, 30-летний подозреваемый проживает на Чеканах вместе со своим отцом. Мужчина рассказал, что его сын страдает психическими расстройствами и на данный момент проходит лечение в психиатрической больнице, пишет unica.md. По словам отца, подозреваемый попал в медицинское учреждение через 3 дня после случившегося.

Напомним, что инцидент произошёл 14 мая на улице Алеку Руссо столичного сектора Рышкановка. Мужчина ударил кулаками в грудь двух проходивших мимо женщин. В результате 81-летняя пострадавшая потеряла сознание и упала, получив перелом пальца ноги, а 36-летняя женщина впала в стрессовое состояние.

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