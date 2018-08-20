Мужчина, убивший бывшую жену и выбросивший ее тело на мусорку, осужден на 13 лет

Дикое преступление было совершено в марте текущего года в Кишиневе.

Тело женщины без признаков жизни было обнаружено дворником утром на улице Сучевица на Буюканах. Оно было оставлено в сумке у мусорных контейнеров.

В результате расследования выяснилось, что обвиняемый задушил свою 29-летнюю бывшую супругу, пока та спала. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он положил тело в сумку и, убедившись, что его никто не видит, вынес его.

Подозреваемый был вскоре задержан, и до момента вынесения приговора находился под предварительным арестом. Он полностью признал свою вину. За преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью, он был приговорен к лишению свободы на срок 13 лет.

Осужденный ранее работал в Пограничной полиции, а его жертва – в министерстве внутренних дел.