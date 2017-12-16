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Мужчина скончался при пожаре в своем доме в Фалештском районе

Мужчина скончался при пожаре в своем доме в Фалештском районе

Трагедия случилась минувшим вечером в селе Извоаре.

Согласно информации Службы чрезвычайных ситуаций, возгорание в доме потухло само по себе, без вмешательства пожарных. При изучении дома было обнаружено бездыханное тело его владельца, 47-летнего мужчины.

По предварительной информации, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которая подожгла постель. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года в Молдове произошло 1540 пожаров, в которых погибли 74 человека.

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