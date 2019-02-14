Мужчина скончался, а женщина доставлена в больницу в тяжёлом состоянии после того, как их сбил автомобиль: водитель скрылся с места ДТП

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Смертельная авария произошла в Чимишлии, вблизи села Богдановка Веке. Автомобиль сбил двух пешеходов, в результате чего мужчина скончался на месте, а женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Согласно полученной информации, пешеходы, которые являлись сожителями, хотели перейти дорогу, но их сбил автомобиль. В результате ДТП 62-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, а 57-летняя женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в срочном порядке в районную больницу Чимишлии.

Водитель скрылся с места ДТП, пишет realitatea.md. Органы правопорядка обнаружили на месте происшествия улику – часть каркаса правого зеркала чёрного цвета, который предположительно принадлежит автомобилю марки Mercedes Benz E-класса или C-класса.

Инспекторат полиции Чимишлии возбудил уголовное дело по данному факту. Правоохранители предпринимает все необходимые меры по установлению личности водителя, который покинул место ДТП.