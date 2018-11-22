Мужчина сгорел заживо во время пожара в собственном доме (ФОТО)

В результате пожара в селе Красногорка Григориопольского района сгорел 54-летний мужчина.

По данным МВД Приднестровья, о воспламенении в одном из частных домов на улице Ворошилова села Красногорка около восьми утра сообщили соседи. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь в течение 20 минут. В помещении спасатели обнаружили обгоревшее тело 54-летнего хозяина дома.

По предварительному заключению специалистов причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила 36 кв. м. По данному факту ведется разбирательство.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья напоминает населению обязательные Правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей.

О чём нужно помнить в отопительный сезон:

все сгораемые предметы должны находиться подальше от печи; дрова для топки должны быть по размерам топливника; топите печь всегда с закрытой дверцей; очищайте дымоходы от сажи минимум 1 раз в 3 месяца в течение всего отопительного периода; предтопочный лист перед печкой должен быть размером не меньше, чем 50х70 см; не располагайте дрова и горючие материалы на нём; ни в коем случае не разжигайте печь горючими веществами (бензином, керосином и др.); золу, которую вы выгребаете из топки, удаляйте в безопасное место.

Если пожар всё-таки возник:

сразу же звоните по телефону «101»; постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и пожилым людям; убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится ещё быстрее; дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью; если вы не можете вызвать пожарную охрану, то стучите в пол, в стены, громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи, лёжа на полу: там больше свежего воздуха.