Мужчина с пистолетом разгуливал по улицам сектора Ботаника: его задержала полиция

Мужчина с пистолетом разгуливал по улицам сектора Ботаника: его задержала полиция

Горожане испугались мужчину, разгуливавшего с пистолетом по улицам столичного сектора Ботаника. Вскоре его задержали полицейские. 

Инцидент был зарегистрирован в среду, 25 сентября. Мужчину с пистолетом заметили на бульваре Дачия. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали 36-летнего мужчину, при нём был найден пистолет, который ему не принадлежал. По данным полиции, пистолет был украден в тот же день из автомобиля марки Dacia, который был припаркован на улице Салкымилор.

Подозреваемый был помещён под арест на 72 часа. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства, передаёт stiri.md.

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