Мужчина с ножом ранил двух прохожих на Ботанике: пострадавшие госпитализированы

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Два молодых человека были доставлены в больницу после того, как на улице на них напал неизвестный мужчина с ножом. Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Индепенденцей столичного сектора Ботаника.

Согласно предварительным данным, в результате нападения пострадали два молодых человека в возрасте 18 и 19 лет. Их в срочном порядке доставили в больницу. Оба пациента получили по одному ножевому ранению в область живота, передаёт deschide.md.

Органы правопорядка принимают все необходимые меры для розыска и поимки злоумышленника.