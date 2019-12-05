Мужчина пытался вернуть возлюбленную, обвинив её в преступлении: схему разоблачил травматолог

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Житель села Малаешты не хотел отпускать возлюбленную, которая уехала на машине, поэтому придумал интригующую историю для милиции о том, как его сбила машина, а водитель скрылся с места происшествия. В Приднестровье был объявлен план «Перехват», но хитрый замысел влюблённого мужчины разоблачил травматолог.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть Григориопольского РОВД вечера. Житель села Малаешты сообщил, что на центральной улице села его сбила машина, после чего водитель скрылся. Мужчина указал марку и номер транспортного средства. На розыск нарушителя были ориентированы территориальные органы внутренних дел, объявлен план «Перехват».

Заявителя доставили в районную больницу. Травматолог осмотрел 31-летнего сельчанина, но ни синяков, ни царапин, ни каких-либо более серьёзных травм не обнаружил. Однако был установлен факт алкогольного опьянения пациента, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Розыскные мероприятия дали свои результаты. Водителя Toyota и пассажиров доставили в РОВД. В ходе разбирательства выяснилось, что ДТП не было! Как оказалось, заявитель не хотел отпускать свою знакомую, которая всё же уехала на этой машине. О ДТП он сообщил, чтобы её скорее нашли.

Предприимчивый сельчанин будет привлечён к административной ответственности. Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечёт наложение административного штрафа в размере от 35 до 50 РУ МЗП.