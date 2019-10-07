Мужчина погиб в результате падения с пятого этажа в Кишинёве

Мужчина погиб в результате падения с пятого этажа в Кишинёве

В Кишинёве мужчина погиб после того, как упал с пятого этажа жилого дома. Трагедия произошла в результате ссоры с приятелем.

Мужчина был жестоко избит, после чего он выпал из открытого в квартире окна. Приятель погибшего скрылся с места происшествия. Полицейские установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж, кражу и изнасилование.

Органы правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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