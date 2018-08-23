Мужчина нашёл целый боевой арсенал во время ремонта в недавно приобретённом жилье

О необычной находке в милицию сообщил 68-летний хозяин одного из частных домовладений на села Суклея.

Как сообщает МВД Приднестровья, став счастливым обладателем недвижимости в декабре 2017 года, мужчина решил перекрыть кровлю летней кухни. Во время работ, на чердаке, в бумажном свёртке, сельчанин обнаружил 438 патронов калибра 5,45 мм, а также имитационные патроны «ИМ-100» в количестве 31 шт.

Мужчина сообщил об этом в милицию. Боеприпасы были изъяты. По данному факту проводится проверка.