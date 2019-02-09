Мужчина, изнасиловавший женщину в Страшенах, задержан полицией (ВИДЕО)

Мужчина, изнасиловавший женщину в Страшенах, задержан полицией (ВИДЕО)

Подозреваемым оказался 26-летний житель села Тыршицей Теленештского района, который ранее был неоднократно судим за кражу, карманную кражу и изнасилование.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, мужчину опознали на видеоролике и фотографиях, распространённых в СМИ. Так, в органам правопорядка позвонил осведомитель, который сообщил, что мужчину, изображённого на фотографиях, он видел в городе Страшены.

Сотрудники полиции срочно предприняли специальные следственные меры для того, чтобы идентифицировать личность подозреваемого и установить его местонахождение. В результате этого молодой человек был найден в Страшенах, где он временно проживает с сожительницей.

Предполагаемого насильника задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана, то ему грозит 5 лет лишения свободы. Органы правопорядка продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств преступления.

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