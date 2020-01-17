Мужчина, из-за которого в ДТП пострадали его экс-супруга и ребёнок, отправлен под домашний арест

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Мужчина, специально протаранивший машину, в которой находились его бывшая супруга и ребёнок, был помещён под домашний арест на 30-дневный срок.

Такое решение было принято судьями Апелляционной палаты Кишинёва после того, как адвокаты обвиняемого обжаловали решение суда Страшен о помещении подсудимого в изолятор на 15 суток. Прокуроры намерены оспорить данное решение Апелляционной палаты, передаёт tv8.md.

Тем временем 37-летняя женщина и её ребёнок еще находятся в больнице, они идут на поправку. На прошлой неделе пострадавшая перенесла 2 операции. А малыш был переведён из реанимации в ортопедическое отделение.

Напомним, что авария произошла в новогоднюю ночь в селе Фэгурень Страшенского района. Женщина и её 3-летний ребёнок были доставлены в больницу с различными травмами после того, как в машину, в которой они находились, врезался Volkswagen Touareg, управляемый её бывшим супругом. После ДТП мужчина пытался сбежать, но органы правопорядка задержали его в нескольких километрах от места происшествия.