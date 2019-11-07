Мужчина из Молдовы совратил семиклассницу в Подмосковье

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В Подольске 33-летний мужчина совратил 13-летнюю девочку. Тревогу забил отец семиклассницы.

Мужчина рассказал полиции, что его дочь полтора месяца вступала в половые отношения со взрослым мужчиной, пишет 360tv.ru. Как выяснили правоохранители, девочку совратил гражданин Молдовы, который жил в России без регистрации. Он не работал, а ранее был судим за незаконное хранение наркотиков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.