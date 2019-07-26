Мужчина из Молдовы пропал во Франции: родственники просят помощи в поисках

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37-летний молдаванин, работающий во Франции более года, пропал несколько дней назад. Речь идёт о Петре Тома, уроженце Хынчешт.

По словам родственников мужчины, почти неделю назад он отправился за покупками в Шампиньи-сюр-Марн (пригород Парижа), но домой так и не вернулся. Днём 20 июля мужчина в последний раз выходил на связь со своей женой, которая осталась в Молдове с тремя детьми, пишет jurnal.md.

Известно, что молдаванин легально работал во Франции в сфере строительства. Об исчезновении в полицию заявил один из коллег мужчины.