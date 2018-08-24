Мужчина из Кагула скончался, врезавшись на автомобиле в столб (ФОТО)

Смертельная авария произошла в ночь на 24 августа в селе Ларга Веке Кагульского района.

Известно, что 37-летний мужчина скончался после того, как он въехал в столб на своём автомобиле марки «ВАЗ», пишет unimedia.md. По данным полиции, водитель потерял контроль над управлением, в результате чего машина врезалась в электрический столб.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи для госпитализации пострадавшего, однако он скончался по дороге в больницу.

По данному факту ведётся расследование.