Мужчина из Яловен найден мёртвым в своей постели

Мужчина из Яловен найден мёртвым в своей постели

Житель села Кэрбуна Яловенского района сегодня утром обнаружил в доме бездыханное тело родного брата. По данным полиции, родственники проживали в одном доме и злоупотребляли алкоголем.

В полицию этим утром обратился 58-летний брат погибшего. Мужчина сообщил, что нашёл 53-летнего родственника мёртвым в кровати. При осмотре на теле умершего не нашли признаков насильственной смерти, пишет jurnal.md.

Как удалось установить, братья частенько выпивали и нигде не работали. Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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