Мужчина и трое подростков, убившие собутыльника и сделавшие с ним селфи, заслушали приговор суда

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Четверо подсудимых, среди которых трое – несовершеннолетние, были признаны виновными в убийстве 38-летнего мужчины, совершённом с особой жестокостью. Подсудимые снимали на видео момент убийства, а после этого сделали селфи с трупом.

Как сообщает пресс-служба Генеральная прокуратуры Республики Молдова, в суде была доказана вина подсудимых. В связи с этим один из них был приговорён к 17 годам лишения свободы, а ещё трое несовершеннолетних – к 10 годам тюрьмы.

Напомним, что трагедия произошла 7 ноября 2018 года в селе Онешты Хынчештского района, в доме убитого, который долгое время сожительствовал с матерью одного из несовершеннолетних. После того, как они вместе употребляли спиртные напитки, между жертвой и его убийцами вспыхнула ссора. В результате этого все четверо до смерти забили собутыльника на глазах у матери.

Согласно полученным данным, мотивом убийства послужил тот факт, что погибший оскорблял свою сожительницу, поэтому таким образом ему решили отомстить. Сразу после убийства 45-летний мужчина и трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны и находились в изоляторе до вынесения приговора.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.