Мужчина и ребёнок погибли в жутком ДТП в Страшенах (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина и ребёнок погибли в жутком ДТП в Страшенах (ФОТО, ВИДЕО)

Страшная авария произошла сегодня на трассе Кишинёв-Унгены, вблизи села Пэнэшешть Страшенского района. По данным полиции, в результате ДТП скончались 24-летний молодой человек и ребёнок в возрасте примерно 3 лет. 

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, согласно предварительным выводам, виновным в аварии является 32-летний водитель Mercedes, который выехал на обгон и по неизвестной причине не справился с управлением. В результате этого Mercedes врезался в машину Nissan, передаёт deschide.md.

– За рулём Nissan находился 24-летний молодой человек, в машине также были женщина и ребёнок приблизительно 3 лет. Водитель и несовершеннолетний скончались на месте. Женщина была госпитализирована в районную больницу с различными травмами. В больницу также был доставлен водитель Mercedes, – сообщила Ветку. 

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

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