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Мужчина хранил “смертельный” товар на рынке Приднестровья

Мужчина хранил “смертельный” товар на рынке Приднестровья

Сотрудники милиции изъяли у 57-летнего рыбничанина сыпучее серое вещество, два светло-коричневых камня (предположительно тротил) и около 300 патронов.

Как передаёт МВД Приднестровья, под видом торговли вполне мирным товаром – металлическими ключами, кранами, гайками и болтиками, разложенными на виду, – под прилавком мужчина хранил боеприпас. Владелец такого арсенала был ранее судим за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Неожиданная находка была изъята и направлена на экспертизу. На данный момент все обстоятельства устанавливаются. В отношении рыбничанина могут возбудить уголовное дело.

В связи с происшедшим, МВД Приднестровья призывает граждан сдавать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Их хранение – незаконно, но добровольная выдача освобождает от ответственности.

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