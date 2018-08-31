Мужчина до смерти избил свою бывшую супругу, с которой проживал под одной крышей

На теле погибшей 57-летней жительницы Тирасполя были обнаружены многочисленные синяки, на голове – ушибы. Женщина скончалась в своей квартире от побоев своего бывшего супруга.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, врачи скорой помощи констатировали смерть 57-летней женщины утром 30 августа и сообщили об этом в милицию. В ходе разбирательства стало известно, что накануне вечером между женщиной и её бывшим мужем произошёл конфликт.

Ссора возникла на почве давних неприязненных отношений. После расторжения брака супруги не разъехались, а продолжали жить под одной крышей. В гневе мужчина толкнул бывшую жену. Та упала и ударилась головой о шкаф. В больницу обращаться не стала. Женщина умерла ночью, во сне. Скорую помощь вызвал сам дебошир.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе следствия.