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Муж, жена и кумовья вместе пошли «на дело» в Рыбницком районе

Муж, жена и кумовья вместе пошли «на дело» в Рыбницком районе

Теперь всем четверым грозит уголовное наказание.

В одном из сел Рыбницкого района двое супругов и их кумовья решили вместе пойти «на дело». Злоумышленники слили из баков автомобилей «МАЗ», «КрАЗ» и трактора «Т-170», припаркованных рядом с молочно-товарной фермой, около 270 литров топлива.

В результате следственных мероприятий воров оперативно идентифицировали. Украденное дизтопливо они перевозили в канистрах на автомобиле, принадлежащем одному из похитителей.

Часть похищенного имущества была найдена дома у злоумышленников. Другие канистры с горючим подельники выбросили в поле во время погони.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция нашла похитителей 30 туй в Яловенском районе.

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