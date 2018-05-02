Мусорные обещания

Как власти Кишинёва решают вопрос утилизации бытовых отходов

Почти год назад в муниципии случился мусорный коллапс – жители Бубуечь тогда перекрыли спецмашинам проезд к расположенной рядом с коммуной свалке Пурчел, куда с 2011 года МП Autosalubritate свозило твёрдые бытовые отходы. при вмешательстве правительства конфликт удалось погасить – людям много чего пообещали, но… мало что выполнили.

Говорить – не делать

В начале лета 2017 года были достигнуты договорённости с властями и жителями коммун Бубуечь и Цынцарен. Бубуечцам пообещали приобрести и установить оборудование для откачивания образующегося инфильтрата и провести биологическую реабилитацию на свалке Пурчел. Цынцаренцев же убедили не препятствовать возобновлению эксплуатации расположенного на их землях муниципального мусорного полигона, в 2011 году на шесть лет законсервированного, при условии его модернизации и финансовой поддержки местных проектов.

Однако сегодня выясняется, что была выполнена лишь малая часть обещаний. По словам главного инженера МП Autosalubritate Виктора Сергиенко, с местными властями коммуны Цынцарены мэрия Кишинёва подписала контракт до конца 2019 года, позволяющий вывозить твёрдые бытовые отходы (ТБО) из муниципия на полигон.

– По договорённости сторон, ежегодно из столичной казны в бюджет Цынцарен перечисляется 6 млн леев, а во входящие в коммуну сёла Джямэнэ и Чебановка – по 2 млн леев, – сказал Виктор Сергиенко. – Также Autosalubritate оказывает Цынцаренам услуги по вывозу твёрдых и жидких отходов на сумму около 500 тыс. леев, а за счёт средств кишинёвской мэрии ремонтируются дороги, уличное освещение, детский сад, ведутся работы по озеленению.

А вот на обоих мусорных полигонах пока никаких работ не проводится. Известно, что муниципий заключил с ЕБРР контракт на сумму в €31 млн, которые планируется направить на осуществление программы приоритетных инвестиций: законсервировать свалку на шахте Пурчел, установить там станцию по откачиванию инфильтрата; модернизировать полигон в Цынцаренах, организовать на нём сбор выделяемого газа, раздельный сбор и переработку отходов, обновить парк спецмашин, перевалочную базу, восстановить подъездную дорогу к месту складирования отходов.

Как выяснила «АиФ в Молдове», установку для откачивания инфильтрата на свалке рядом с Бубуечь муниципий уже купил за 10,5 млн леев. Но с августа по февраль институт Chişinău-Proiect работал над проектно-сметной документацией для установки этого оборудования. На днях должен состояться тендер по отбору компании, которая займётся его монтажём. Никаких работ ещё не проведено и по рекультивации свалки в Пурчел, хотя ЕБРР на это давно готов выделить €2,2 млн.

Не ведутся работы и по модернизации полигона в Цынцаренах. В муниципальном бюджете на 2018 год предусмотрено 12 млн леев на приобретение установки по откачиванию инфильтрата, и только на 14 мая запланирован тендер для её закупки.

Деньги вперёд

Не всё гладко и с сортировкой мусора, который в рамках пилотного проекта осуществляет компания ABS Recycling, владеющая небольшим заводом по переработке ТБО. Сортировка отходов в промышленных масштабах в Кишинёве производится с 15 мая 2017 года, и завод принимает до 40% объёма мусора, вывозимого из города. Однако срок действия пилотного проекта истёк в конце 2017-го, а стороны ещё не заключили договор о сотрудничестве.

– При заключении контракта на дальнейшее сотрудничество, которое планируется в ближайшее время, ABS настаивает, чтобы муниципий платил по 100 леев за каждую тонну отходов, сданных на завод, – заметил главный инженер МП Autosalubritate. – Это потребует повышения тарифа для населения с 9,25 до 14 леев на человека.

Хорошо устроились

Несмотря на то что вопрос утилизации ТБО в муниципии остро стоит много лет, либеральное руководство мэрии упорно не хотело замечать компанию, которая установила вблизи Цынцаренского полигона линию по сортировке мусора. Когда в марте 2017 года столица оказалась под мусорным колпаком, а кресло под мэром Дорином Киртоакэ закачалось, с экономическим агентом ABS Recycling был заключён до конца года контракт на реализацию пилотного проекта по сортировке смешанных отходов в рамках государственно-частного партнёрства без каких-либо финансовых обязательств.

Менеджер ABS Recycling Влада Балика говорит, что при реализации проекта они столкнулись со многими препятствиями, которые вынуждены были преодолевать в одиночку, так как выяснилось, что у местной власти вообще отсутствует какое-либо видение этого вопроса, а также нет решений на долгосрочную перспективу.

По словам В. Балики, мощность завода позволяет им в день сортировать до 300 тонн отходов, но они способны перерабатывать все ТБО, собираемые в муниципии Кишинёв, что на 50% сократит объём мусора, вывозимого в Цынцарены. Но отношения между мэрией Кишинёва и компанией сложились непростые.

– Нам не с кем было обсуждать все проблемы, так как не было ответственного лица от мэрии Кишинёва, – сказала Влада Балика. – Вместе с тем отсутствовал конструктивный диалог с МП Autosalubritate, из-за нестабильных отношений с мэрией у нас не было фондов для расширения процесса производства (строительство ещё трёх линий). К тому же мы несём большие эксплуатационные расходы, отсутствует чётко оговаривающий условия договор о сотрудничестве, нет тарифа на сортировку отходов.

ABS Recycling выступила с рядом предложений, касающихся вопроса управления отходами в Кишинёве. Среди них: доведение до логического завершения двустороннего контракта с мэрией по сортировке ТБО; создание государственно-частной рабочей группы из числа экспертов в этой области для разработки плана действий; запуск проектов по ферментированию органической массы, по организации платформ для бытовых отходов (электрического и электронного оборудования, отработанных масел, батареек/аккумуляторов, мебели и другого). Компания ABS считает, что требует изменений и ст. 17 Закона об отходах № 209 от 29.07.2016 г., запрещающая сжигание мусора в Молдове.

Сжигать, а не закапывать

Эксперт по вопросам экономики Сергей Унгуряну убеждён, что решать вопрос управления отходами нужно в комплексе, поэтому не следует сбрасывать со счетов и такой способ переработки мусора, как сжигание. Группа экспертов, в числе которых и С. Унгуряну, изучила вопрос досконально и предлагает построить завод по сжиганию отходов по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova.

– Стоимость строительства завода с нуля – около 500 млн евро, его мощность – 700 тыс. тонн в год, плюс он будет вырабатывать около 70 МВт электроэнергии, – сказал экономический эксперт. – Основная цель строительства – нулевое захоронение отходов и сохранение около 500 гектаров земли. Для строительства объекта можно привлечь иностранных инвесторов, сейчас нам необходимо общее видение проблемы и варианты её решения. Такие заводы абсолютно безвредны для окружающей среды, так как их технология не допускает вредных выбросов. Их можно строить даже в черте города.

Как видно, положение с управлением бытовыми отходами в столице крайне сложное. Либеральная власть за десять лет ещё больше усугубила ситуацию. Новоизбранному мэру предстоит нелёгкая задача. Но в первую очередь нужно выполнить обещания, данные Кишинёвом властям и жителям Бубуечь и Цынцарен. По словам примара коммуны Бубуечь Иона Шарануца, люди готовы выйти на акции протеста, если в ближайшее время не начнутся работы по консервации свалки.

КОММЕНТАРИЙ

Страшилка для инвесторов

Ион Шарануц, примар коммуны Бубуечь: Нам обещали провести ряд мероприятий, которые минимизируют отрицательное воздействие свалки Пурчел на жизнь людей. Прошёл год, и по непонятным причинам ничего не выполняется. Санитарно-экологическая обстановка на полигоне остаётся сложной, запах инфильтрата витает над коммуной. Мусорная свалка отпугнула инвесторов, людей, а коммуна остановилась в социальном и экономическом развитии.

МНЕНИЕ

Ничего толкового

Александр Комаров, советник, председатель комиссии ЖКХ МСК: Сегодня в муниципии толком нет ни качественного сбора мусора, ни сортировки, ни его переработки. Ежегодно в столице вывозится до 1,5 млн кубометров отходов. Этот объём каждый год увеличивается на 7%, и к 2030 году вырастет в два раза. Чтобы не превратить Молдову и её столицу в мусорную свалку, нужно уже сегодня решать вопрос управления отходами, разработать чёткую программу по утилизации ТБО.

Подготовила Любовь Чегаровская