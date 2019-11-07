Муравский: Очередной конкурс закончился “пшиком”. Кажется, пришло время объявить конкурс на отбор новых министров

Экс-вице-премьер Молдовы в ироничной форме прокомментировал решение Министерства юстиции аннулировать результаты собственного конкурса по отбору генерального прокурора РМ.

– Ну вот, всё как и ожидалось. Очередной конкурс закончился пшиком. Самый подготовленный и честный министр юстиции, по тонкому намёку самого последовательного в строительстве правового государства премьер-министра, отменила результаты конкурса по отбору кандидатов на должность генерального прокурора.Что-то мне кажется, что пришло время объявлять новый конкурс на отбор новых министров, – написал он на своей странице в соцсети.