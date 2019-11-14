Муравский: Новое правительство приступит к работе максимум в течение 10 дней

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Экс-вице-премьер Александр Муравский считает, что в самом скором времени новое правительство приступит к работе и проработает весь отведенный ему срок. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Думаю, максимум в течение 10 дней новое правительство приступит к работе и проработает до новых парламентских выборов, которые пройдут по истечении установленного Конституцией срока полномочий действующего парламента. Пока я ещё не ошибался в своих прогнозах. Думаю, что не ошибаюсь и сейчас. Успехов, господин премьер-министр! – отметил он.

Напомним, вчера глава государства выдвинул Иона Кику кандидатом в премьеры.