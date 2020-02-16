Муравский – европейским партнерам: Вы можете мне без “бла-бла” чётко назвать результаты правительства Санду?

Авторский комментарий экс-министра экономики и инфраструктуры Александра Муравского.

Проблема наших европейских кураторов, партнёров, доноров (называйте, как хотите) заключается в их болезненном субъективизме. Партии так называемого правого толка, объявляющие себя проевропейскими, изначально получают любовь и ласку, их действия всегда получают высокую оценку и финансовую поддержку. На все их нарушения, коррупционные действия, закрываются глаза и только, когда пузырь лопается, начинаются лёгкие вздохи. Партии так называемой левой ориентации изначально ставятся в положение виноватых, которые должны доказывать, что они тоже делают реформы.

На протяжении последних 10 лет я в частных беседах, а также открыто, задавал высоким представителям ЕС, включая послов и руководителей Делегации ЕС, вопрос: “Назовите пожалуйста конкретно действия, которые можно назвать реально проевропейскими реформаторскими, совершённые политическими силами, которые вы называете реформаторскими и прогрессивными”. В большинстве случаев ответ сводился к общему словоблудию без всякой конкретики. А уж антиреформаторские действия “реформаторов-проевропейцев” обходились сходу. От вопросов на эту тему убегали, как чёрт от ладана.

И вот что мы имеем. Как ни парадоксально, но число сторонников евроинтеграции в РМ возросло именно в период правления ПКРМ. В этот же период было проведено наибольшее число конкретных действий, направленных на приближение РМ к европейским принципам функционирования государства и экономики. Безвизовый режим и эпитеты “Молдова – страна успеха”, полученные правлениями партий правого толка после 2010 года, были даны РМ не за какие-то особые успехи и заслуги в евроинтеграции, а как подарок любимым одной ориентации. И именно в этот период пышно расцвела коррупция, были совершены крупнейшие финансовые преступления и, как результат, число сторонников евроинтеграции резко пошло на убыль.

Теперь мы наблюдаем ту же картину. Глава Делегации ЕС и другие высокие представители ЕС постоянно поют Осанну предыдущему правительству, которое, якобы, зарекомендовало себя как великие реформаторы. А теперь, мол, эти реформы остановлены. И вот я задаю свой традиционный вопрос нашим высоким партнёрам: “А какой прогресс, собственно говоря, продемонстрировало правительство во главе с Майей Санду? Вы можете мне без бла-бла чётко назвать пункты от 1 до 5 и сказать, что эти действия носили прогрессивный созидательный реформаторский характер?”. Кроме действий по смене части кадрового состава и профанации самой идеи конкурсов я ничего найти не могу. Но может у вас глаза лучше. Однако вы уже полгода поёте дифирамбы небольшой группе, продемонстрировавшей свою полную управленческую некомпетентность. И при этом изначально настроились и продолжаете политику давления на действующее правительство, обвиняя его во всех смертных грехах, заранее отрицая их возможности проводить реальные реформы и выполнять условия Соглашения об ассоциации. Не по-джентльменски это как-то.

Думаю, что имею полное право на этот пост, поскольку более четверти века являюсь сторонником проевропейского движения РМ, причём сторонником не на словах, а практически работавшем в этом направлении все эти четверть века. И считаю, что в ряде случаев позиция наших европейских партнёров отнюдь не способствует росту популярности этого направления в РМ.

Хотелось бы, чтобы наши европейские партнёры не только учили, но и сами чему-нибудь учились.