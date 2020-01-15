Мунсоветы Кишинева и Бухареста одобрили соглашение о сотрудничестве между городами

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Муниципальный совет Кишинева и Генеральный совет Бухареста провели сегодня в молдавской столице совместное заседание.



Единственным вопросом в повестке дня было рассмотрение и принятие дополнительного соглашения о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенному между примэриями молдавской и румынской столиц 4 ноября 1999 года.

В своей приветственной речи генпримар Кишинева Ион Чебан поблагодарил Румынию за помощь в реализации различных проектов в Молдове и заявил об открытости для дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску выразил удовлетворение тем, что Кишинев заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с румынской столицей, и пообещал сделать все возможное, чтобы жители Кишинева остались довольны этим сотрудничеством.

– Аппарат Главного совета муниципия Бухарест также открыт для индивидуальных запросов каждого советника Кишинева. Запросы могут быть поданы через рабочую группу Бухарест-Кишинев, – отметил Бэдулеску.

В итоге за соглашение о сотрудничестве между Кишиневом и Бухарестом проголосовали 42 муниципальных советника. В честь этого события муниципальному совету молдавской столицы вручили почетную доску.