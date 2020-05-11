Мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы

Мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы

На нынешней неделе на публичные обсуждения должны быть выставлены проанализированные комиссией предложения по приобретению новых автобусов. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, отметив, что в нынешних условиях столица остро нуждается в новых единицах общественного транспорта.

– Были проблемы с перевозкой пассажиров в некоторых пригородах. Возможно, 19 мая эта тема будет обсуждаться на заседании Муниципального совета Кишинева. Завтра рабочая группа проголосует за лучшее предложение и выступит с ним. Мы не занимаемся политикой, – подчеркнул Чебан.

Генпримар добавил, что большинство автобусов будет ориентировано на работу в пригородах. Он также заявил, что водители маршруток по-прежнему не хотят выходить на линии, а требование о повышении тарифа до 10 леев неоправданно, так как за прошедшие полгода никаких новых условий для пассажиров создано не было.

Напомним, что в марте нынешнего года примар выступил с проектом по закупке 100 автобусов, однако мунсовет отверг его. Ион Чебан высказал мнение, что некоторые его фракции руководствуются своими политическими интересами, а не интересами большинства жителей столицы.

Согласно подсчетам, муниципалитету необходимо 200 новых автобусов, 25 сочленённых троллейбусов и 30 не сочленённых.

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