Мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы

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На нынешней неделе на публичные обсуждения должны быть выставлены проанализированные комиссией предложения по приобретению новых автобусов. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, отметив, что в нынешних условиях столица остро нуждается в новых единицах общественного транспорта.

– Были проблемы с перевозкой пассажиров в некоторых пригородах. Возможно, 19 мая эта тема будет обсуждаться на заседании Муниципального совета Кишинева. Завтра рабочая группа проголосует за лучшее предложение и выступит с ним. Мы не занимаемся политикой, – подчеркнул Чебан.

Генпримар добавил, что большинство автобусов будет ориентировано на работу в пригородах. Он также заявил, что водители маршруток по-прежнему не хотят выходить на линии, а требование о повышении тарифа до 10 леев неоправданно, так как за прошедшие полгода никаких новых условий для пассажиров создано не было.

Напомним, что в марте нынешнего года примар выступил с проектом по закупке 100 автобусов, однако мунсовет отверг его. Ион Чебан высказал мнение, что некоторые его фракции руководствуются своими политическими интересами, а не интересами большинства жителей столицы.

Согласно подсчетам, муниципалитету необходимо 200 новых автобусов, 25 сочленённых троллейбусов и 30 не сочленённых.

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