Мунсоветники ПСРМ представят результаты своей деятельности в Кишиневе за лето

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева представит детальный отчёт о своей работе за лето. Об этом сообщил глава фракции Ион Чебан на своей странице в соцсети.

– Прошло ровно три месяца с момента окончания выборов в Кишиневе. 6 сентября в 14.00 вместе с коллегами представим отчёт о работе и ответим на вопросы, – отметил он.

Стоит напомнить, что в минувшие месяцы по инициативе социалистов Муниципальным советом Кишинева были принятые многие важные решения для разных категорий горожан. В настоящее время, также по инициативе фракции ПСРМ, в столичных дворах устанавливаются детские и спортивные площадки, а также по всему городу заменяются изношенные скамейки на новые.