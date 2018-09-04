Мунсоветники ПСРМ представят результаты своей деятельности в Кишиневе за лето

Мунсоветники ПСРМ представят результаты своей деятельности в Кишиневе за лето

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева представит детальный отчёт о своей работе за лето. Об этом сообщил глава фракции Ион Чебан на своей странице в соцсети. 

– Прошло ровно три месяца с момента окончания выборов в Кишиневе. 6 сентября в 14.00 вместе с коллегами представим отчёт о работе и ответим на вопросы, – отметил он. 

Стоит напомнить, что в минувшие месяцы по инициативе социалистов Муниципальным советом Кишинева были принятые многие важные решения для разных категорий горожан. В настоящее время, также по инициативе фракции ПСРМ, в столичных дворах устанавливаются детские и спортивные площадки, а также по всему городу заменяются изношенные скамейки на новые.

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