Мунсоветник ПСРМ потребовал включить в бюджет на текущий год средства для реконструкции спортплощадки в лицее Николая Милеску-Спэтару

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Еще в 2017 году по предложению советника Партии социалистов Юрия Витнянского, была сделана проектно-сметная документация по реконструкции спортивной площадки лицея Николая Милеску-Спэтару. Согласно проекту, стоимость работ составляет 3 миллионов леев.

По словам Витнянского, пока сметная документация актуальна, необходимо запускать работы. В данной связи советник обратился к Управлению финансов с тем, чтобы оно включило в проект о пересмотре бюджета финансовые ресурсы, необходимые для этого.

– Вопрос с реконструкцией спортплощадки в Спэтару обсуждается уже не первый день. Именно поэтому нет времени ждать принятия бюджета на 2020 год. Необходимо сейчас, при принятии поправок в бюджет текущего года, утвердить выделение средств на проведение данных работ, – подчеркнул он.

Витнянский также отметил, что аналогичный объект уже был установлен в Кишиневе – в лицее со спортивным уклоном “Глория”, где есть и беговая дорожка, и футбольное, и волейбольное поле.