Мунсоветник ПСРМ потребовал предоставить информацию об обещанных Кишиневу 20 троллейбусах с кондиционерами (ФОТО)

Никита Цуркан направил соответствующий запрос в адрес Управления электротранспорта Кишинева.

Как отмечается в документе, 25 января 2018 года генеральным примаром Кишинева было издано распоряжение о начале сборки 20 троллейбусов, оснащенных кондиционерами. Социалист хочет узнать, как ведутся эти работы.

– В каждом троллейбусе должен быть кондиционер! Вот и узнаем где обещанные 20 троллейбусов с кондиционерами, – написал он.

По словам Цуркана, следующим шагом станет поиск вместе с Управлением электротранспорта средств для установки кондиционеров в каждом троллейбусе.

– Если у них не получится найти самим – поможем. Разберёмся, куда идут деньги от рекламы в транспорте, например, – добавил он.