Мунсоветник ПСРМ – либералам: Где вы были 10 лет?!

Либералы взбесились и принялись критиковать социалистов, за то что ПСРМ и комиссия ЖКХ, возглавляемая социалистами, якобы, монополизировали вопрос установки детских площадок в Кишиневе. Об этом на своей странице в соцсети написал муниципальный советник Партии социалистов Юрий Витнянский, который выразил возмущение неоправданными обвинениями ЛП.

– А где вы были 10 лет?! Почему вы не благоустраивали дворы раньше?! – отметил он.

Начатое социалистами благоустройство дворов Кишинева не пришлось по нраву не только либералам, но и представителям “Нашей партии”, что также вызвало недоумение советника.

– В то время, как согласно запущенной социалистами программе еженедельно устанавливается несколько детских площадок, Илиан Кашу утверждает, что не смог установить детскую площадку там, где хотел, так как социалисты все решили без участия их фракции. Хотя все комиссии ЖКХ проходят абсолютно прозрачно, с присутствием камер и онлайн трансляции. Во всех претурах проходит этап согласования размещения. Не в кулуарах, а официально! Вопрос: в составе комиссии есть представитель их фракции, Николай Цыпович, который банально не приходит на заседания. Почему? Все просто – приходи и предлагай! – добавил он. Витнянский также отметил, что председатель заседания Муниципального совета позволил представителям всех фракций обрушиться с критикой на социалистов, однако вместо того, чтобы предоставить право на реплику, советникам ПСРМ начали выключать микрофоны. – Вот так проходят заседания совета! Критикуйте, мешайте, а мы будем продолжать работать, и благоустраивать дворы Кишинева, устанавливать детские, спортивные и фитнес-площадки, – подытожил он.