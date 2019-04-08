Мунсоветник от ПСРМ: То, что происходит сегодня в примэрии – не что иное, как пиар и шоу (ВИДЕО)

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По мнению фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, то, что происходит в примэрии на сегодняшний день нельзя назвать ничем иным, как пиаром и шоу, а вместо решения насущных проблем исполнительная власть «кичится», фотографируясь на фоне осуществлённых уже проектов. Об этом в ходе брифинга заявил мунсоветник от ПСРМ Юрий Витнянский.

– В городе существует множество проблем: уже порядка полугода не выплачиваются компенсации за электроэнергию жителям негазифицированных домов, сейчас пришли родители из детского сада №177, в котором была закрыта единственная русская группа, а дети находятся дома уже вторую неделю. Вместо решения этих проблем мы можем видеть исключительно фотографии и.о. примара, видео на тех объектах, которые были инициированы муниципальным советом Кишинёва, мы видим, как господин Кодряну пиарится и фотографируется в парке «Долина роз», на тех ремонтных работах, на которые Муниципальным советом было выделено 26 млн леев. Работы в парке «Валя Морилор», на Мунчештской, где было проведено освещение, на котором опять же себя позиционирует как, наверное, единственный работающий в этом городе и.о. примара, – возмутился Витнянский.

Он также отметил, что решение проблем с освещением в этом году было предусмотрено 112 млн. леев, и это заслуга всего Муниципального совета и налогоплательщиков, а не только одного человека в этом городе. Витнянский возмущён тем, что на протяжении последних 10-и лет горожане видят только пиар в исполнительной власти.

– Нам нужен градоначальник, который будет работать, а не заниматься самопиаром и как самовлюблённый павлин просто везде выставлять свои фотографии. Кроме этого, мы видим от и.о. примара только создание новых проблем. Например, слияние троллейбусного управления и автобусного парка – не что иное, как создание новой проблемы, которая нам, всем горожанам, ещё аукнется, – считает мунсоветник.

Витнянский также отметил, что и.о. примара – не примар, его избирали не люди, он был назначен на должность в результате определённых махинаций. Он призвал Кодряну не делать вид, что он единственный в городе, и не злоупотреблять теми проектами, которые были запущены Муниципальным советом на муниципальные средства.