Мунсоветник: Некоторым кишиневцам приписывают расход воды в размере 99% от фактически потребленной (ВИДЕО)

О вопиющей ситуации, сложившейся в столице с начислением доли участия (cota-parte) в квитанции для оплаты воды, рассказал мунсоветник от Партии социалистов Юрий Витнянский.

К нему обратились 6 разных людей и сообщили о начислении огромной доли участия, которая достигает почти такого же объема, как и фактически потребленный.

Так, у одного на 11 потребленных кубов воды приписано 10,5 кубов, у еще одной пенсионерки на 6 кубометров приписано 5,8. У каждого обратившегося доля участия составляет 98-99% от потребленной ими воды, согласно показаниям их счетчиков.

– Что происходит? Не может быть таких больших потерь внутри дома. Это наглость! По каждому случаю сделал запросы, с требованием провести проверку и осуществить перерасчет начисленных “кота-парте”. Ждем результатов, – рассказал социалист.