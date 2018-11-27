Мунсовет упростил условия получения финансовой помощи молодыми специалистами-бюджетниками на аренду жилья

Мунсовет упростил условия получения финансовой помощи молодыми специалистами-бюджетниками на аренду жилья

Муниципальный совет Кишинева по инициативе социалистов сегодняшним решением устранил бюрократические препоны для получения молодыми специалистами-бюджетниками материальной помощи в размере 1000 леев ежемесячно на аренду жилья. 

Решение было принято ранее также по инициативе ПСРМ, однако по предложению других фракций в список обязательных документов, которые должны предоставить соискатели на получение помощи, была внесена копия контракта на аренду жилья в письменной форме. Предоставить ее смогли смогли только 7 из 140 молодых специалистов, включенных в списки получателей помощи.

В данной связи было предложено исключить данный документ из числа обязательных. Инициатива была поддержана. Таким образом, молодые специалисты-бюджетники смогут проще получить выделенную им для аренды жилья помощь.

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md