Мунсовет рассмотрит важные социальные инициативы фракции ПСРМ

Мунсовет рассмотрит важные социальные инициативы фракции ПСРМ

В повестку сегодняшнего заседания МСК включен ряд социальных инициатив фракции ПСРМ. Одна из них касается выделения надбавки в размере 20% дидактическим кадрам столицы и пригородов. 

Еще одна инициатива предусматривает выделение ежемесячной помощи в размере 1000 леев молодым специалистам-бюджетникам на аренду жилья. Другой важный проект касается выплаты компенсаций малоимущим семьям за коммунальные услуги.

Эти и другие не менее важные инициативы социалистов были включены в повестку заседания МСК. Таким образом, они будут рассмотрены и обсуждены советниками уже сегодня.

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