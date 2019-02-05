Мунсовет принял важные инициативы ПСРМ

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По инициативе фракции социалистов Муниципальный совет Кишинева принял сегодня, 5 февраля, ряд важных решений, затрагивающих многих жителей муниципия.

В частности, было решено установить спортивную площадку на территории лицея имени Богдана Петричейку Хашдеу вместо запланированной изначально Долины роз. Мотивируя свое предложение, Одинцов отметил, что там уже ведутся работы по строительству скейтпарка, и нет необходимости в еще одной площадке. Именно поэтому было предложено позволить возвести строение на территории лицея.

Также социалисты инициировали проекты решений по: армянскому памятнику Хачкар и благоустройству сквера на пересечении улиц Букурешть и Армянской; по аннулированию аренды в парке сектора Рышкановка, где были спилены деревья; по созданию сквера в память о бывшем президенте Польши Лехе Качинском на одноименной улице. Все инициативы были поддержаны всеми присутствовавшими в зале советниками, несмотря на то, что либералы попытались воспрепятствовать голосованию.

Стоит также напомнить, что сегодня по инициативе ПСРМ были внесены поправки в Регламент об уличной торговле, касающиеся продавцов цветов и прессы.