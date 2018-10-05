Мунсовет поддержал важные социальные инициативы фракции ПСРМ (ВИДЕО)

Единовременную материальную помощь на сумму в 6000 леев смогут получать раз в год жители столицы, в том числе пригородов, оказавшиеся в сложном финансовом положении. Соответствующий проект одобрил муниципальный совет столицы по инициативе местных избранников от ПСРМ. Другое решение направлено на предоставление помощи семьям, где воспитываются трудные дети, а также воспитанникам интернатов, пишет ntv.md.

Как отмечает источник, на единовременную помощь в размере 6000 леев могут рассчитывать те жители столицы, которые не находятся под опекой государства и ранее не получали материальную поддержку в рамках социальной помощи. Деньги будут предоставляться на основании поданных заявок. После оформления в отделении социальной помощи, рассмотрением запросов займется специальная рабочая группа.

Денежная помощь, особенно пригородам, позволяет вести ремонт жилья, печного отопления, приобретать мебель. Ни один регламент не предусматривает сегодня, что в столице можно предоставлять до 6 000 леев семьям в пригородах, – рассказала муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан.

Проект создания службы поддержки для семей с детьми, за который МСК проголосовал по настоянию фракции ПСРМ, предусматривает прием на работу 8 социальных ассистентов. Они и будут вести мониторинг подобных случаев. Речь о детях, которые находятся под опекой, остались без попечения родителей, а также жертвы насилия, малолетние матери, дети, которых воспитывают бабушки или другие родственники.

– Речь о 8 млн. леев, которые будут использованы на благо детей в семьях, где есть проблемы, где есть риск бродяжничества. Нам остается только сформировать персонал, чтобы использовать эти деньги. Это непростые досье, речь идет о пакете, который нужно разработать, подготовить. Люди должны пройти через пригороды, по бездорожью. Поверьте мне, то количество людей, которое у нас есть на данный момент, не в состоянии сделать это, – пояснила глава Управления по защите прав ребенка Лучия Качук. – Эта услуга семейной поддержки – это минимальный пакет социальных услуг, это первое. Во-вторых, каждая семья с детьми-инвалидами сможет получить 4000 леев на ребенка, если в семье трое – получат 12 000. И, опять же, для пригородов, что очень важно. И последнее, за что нужно проголосовать, это то, что мы только что внесли изменения, чтобы ввести сумму на ребенка, минимальный пакет и менеджмент. Все дети живут в здании гостиницы “Național”, в подвалах, и с ними 16 ассистентов работать не в состоянии, – подчеркнула Евгения Чебан.

По предложению местных избранников от ПСРМ, было также принято решение нанять еще 90 личных помощников для детей-инвалидов. Еще один проект касается создания Службы социальной помощи в сообществе, для работы в которой будет нанято 35 социальных ассистентов. Они займутся оказанием необходимой помощи детям в ситуациях риска. Таких детей в муниципии насчитывается в общей сложности 145 000. На внедрение проектов из государственного бюджета было выделено 13 млн. леев.

