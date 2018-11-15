Мунсовет поддержал инициативу ПСРМ о запрете незаконных строек на улицах Димо и Пьяца Унирий

В ходе сегодняшнего заседания Муниципальный совет проголосовал за отмену решения, принятого в 2015 году, по обмену и сдаче в аренду участков на улицах Николая Димо, 7/3, и Пьяца унирий, 1, взамен на участок на окраине города.

Напомним, что в 2015 году, когда должность генпримара Кишинёва занимал Дорин Киртоакэ, Муниципальный совет проголосовал за то, чтобы участок на окраине огорода вблизи южного автовокзала был обменен на два других участка, находящихся на улицах Н. Димо, 7/3, и Пьяца Унирий, 1. Обмен был осуществлен с многочисленными нарушениями, одно из которых – неравноценная стоимость участков.

В понедельник вечером, 12 ноября, на участке Н. Димо, 7/3, застройщик установил забор и срубил более 100 деревьев. После этого, депутаты и советники ПСРМ делали многочисленные запросы в компетентные ведомства, среди которых Государственная строительная инспекция и Национальный антикоррупционный центр. Однако ни одно ведомство не предприняло никаких мер.

В результате этого советники ПСРМ разработали проект, предусматривающий отмену решений совета за 2015 год, и запрет вести строительные работы на указанных участках. За инициативу социалистов проголосовали все советники, присутствовавшие в зале заседания.

Отметим, что сегодня на заседание Муниципального совета пришли несколько десятков кишинёвцев, возмущённые незаконным строительством во дворах их домов.