Мунсовет одобрил получение помощи от Бухареста для разработки генплана Кишинёва

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Проект решения о предоставлении помощи со стороны Ассоциации «Исследовательский центр по устойчивому развитию» из Бухареста для разработки Генерального градостроительного плана Кишинёва был одобрен на сегодняшнем заседании мунсовета голосами 26 советников.

Генеральный примар столицы Ион Чебан инициировал рассмотрение данного проекта на заседании муниципального совета Кишинёва. Он отметил при этом, что проект является важным, а особо приятно, что столице хотят помочь бесплатно.

Представляя проект, Ион Чебан рассказал, что ориентировочная стоимость помощи составляет 500 тысяч евро, что эквивалентно примерно 10 миллионам леев. В скором времени будут созданы международный консорциум и рабочая группа, в которую войдут специалисты из Молдовы, Румынии и других стран для контроля над процессом разработки Стратегии по развитию муниципия в общем и Генерального градостроительного плана Кишинёва в частности.

План действий мунсовету представят консорциум и рабочая группа, а не та или иная компания. Все решения принимаем мы, и мы выставим генплан на обсуждения. Кроме того, в МСК будет поступать ежеквартальный отчёт о ходе разработки этих документов, и примария Кишинёва оставляет за собой право на документацию, связанную с безопасностью и общественным порядком, – уточнил Чебан.

Генпримар также отметил, что в проекте решения не содержится ни одного обязательства со стороны примарии Кишинёва, и жаль было бы не воспользоваться такой возможностью в ситуации, когда на сегодняшний день у столицы нет Генерального градостроительного плана.

Единственное обязательство примарии по этому проекту – это обязательство перед кишинёвцами сделать эту работу. Мы должны и хотим начать эту работу – с привлечением кого-то из-за рубежа или без. Если вы боитесь, что имидж примарии может пострадать из-за этого – делегируйте своих советников в рабочую группу, – обратился Чебан к муниципальным советникам, выступающим против данного проекта.

Все поправки, предложенные представителями фракций в мунсовете, были внесены. Договор будет подписан после заключения специализированных комиссий.

Советники фракций партии ЛП и DA не голосовали за принятие проекта, а PAS воздержались от голосования.