Мунсовет Чадыр-Лунги возглавила представитель ПСРМ

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Учредительное заседание новоизбранного городского совета состоялось в муниципии Чадыр-Лунга. Из 23 народных избранников 15 прошли в совет по спискам Партии социалистов. Председателем муниципального совета также была избрана представитель ПСРМ, ранее уже занимавшая эту должность, Наталья Новачлы.

Учредительное заседание мунсовета Чадыр-Лунги прошло по-настоящему торжественно. Прозвучал гимн, вручены мандаты, высказаны слова напутствия. Первым свое удостоверение получил новоизбранный примар, выдвинутый от Партии социалистов Анатолий Топал. Свои голоса за него отдали 95 процентов избирателей Чадыр-Лунги, пишет “НТВ Молдова”.

– Хочу поблагодарить всех жителей муниципия Чадыр-Лунга за предоставленную честь исполнять мандат примара второй раз. Хочу заверить всех жителей и избранных советников нашего совета о том, что будущие 4 года я буду работать совместно с вами, органами районной, региональной власти и разрешать те проблемы, которые перед собой поставили. Хочу заверить, что эти четыре года я не буду заниматься политикой, как не будет заниматься и вся наша примэрия. У меня пожелание к советникам, чтобы мы также занимались только делами города, – отметил он.

Председателя Чадыр-Лунгского мунсовета решили избрать открытым голосованием. Большинством голосов была поддержана кандидатура представителя Партии социалистов Натальи Новачлы. Она уже объявила об образовании в совете фракции «любимый муниципий» и предложила коллегам-советникам включиться в работу.

– Я благодарна вам, коллеги, за оказанное мне доверие возглавить наш муниципальный совет. Большое спасибо жителям муниципия, которые проголосовали за нас. Я хочу уверить вас всех, что у нас будет фракция, которая будет называться «любимый муниципий». Мы будем работать совместно с примэрией, и поэтому у нас все получится, – сказала Наталья Новачлы.

На совместную и конструктивную работу настроены и сами советники. Из 23 народных избранников в Чадыр-Лунге 11 будут исполнять свой первый мандат. С напутственным словом в адрес руководства муниципия обратилась глава Гагаузии Ирина Влах. Башкан выразила готовность работать в тесном сотрудничестве на благо развития города.

– Рада тому, что сформировалась очень хорошая команда, знаю всех вас лично. Большинство из вас уже были советниками муниципального совета. Радует то, что все 4 года подряд была сформирована команда, которая работала как часы. Я всегда ставила работу вашего совета 2015-2019 в пример. Вашей команде удалось объединить усилия, несмотря на разные взгляды. Конечно, остались и другие вопросы, которые нам придется вместе с вами решать в последующие 4 года. Надеюсь, что новый совет будет таким же аффективным, собранным, командой единомышленников, – заявила Ирина Влах.

В рамках этого заседании также были назначены заместители примара. По предложению градоначальника совет утвердил две кандидатуры. Ими стали Михаил Стамов и экс-председатель Чадыр-Лунгского района Валентин Кара.