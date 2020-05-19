Муниципальный совет Кишинева утвердил мандат нового советника ПСРМ

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Муниципальный совет Кишинева утвердил 19 мая мандат муниципального советника Александра Агение по спискам Партии социалистов Республики Молдова. Он займет место бывшего советника Никиты Цуркана, который получил мандат депутата парламента и стал членом парламентской фракции ПСРМ.

В Муниципальном совете Александр Агение будет входить в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, техобслуживанию, транспорту и экологии.

Фракция ПСРМ в Мунсовете является самой многочисленной. Она насчитывает 22 избранника.

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