Муниципальный совет Кишинева утвердил мандат нового советника ПСРМ

Муниципальный совет Кишинева утвердил мандат нового советника ПСРМ

Муниципальный совет Кишинева утвердил 19 мая мандат муниципального советника Александра Агение по спискам Партии социалистов Республики Молдова. Он займет место бывшего советника Никиты Цуркана, который получил мандат депутата парламента и стал членом парламентской фракции ПСРМ.

В Муниципальном совете Александр Агение будет входить в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, техобслуживанию, транспорту и экологии.

Фракция ПСРМ в Мунсовете является самой многочисленной. Она насчитывает 22 избранника.

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