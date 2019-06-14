Муниципальный совет Кишинева поддерживает новую власть в Молдове (ФОТО)

0

Муниципальный совет Кишинева принял декларацию в поддержку новой власти в Молдове. Ее на своей странице в соцсети опубликовал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

В ней, в частности, говорится о том, что муниципальные советники Кишинева считают законной деятельность парламента 10 созыва, а все принятые им акты – обоснованными, функциональными и обязательными к исполнению. Кроме того, советники выражают поддержку новому правительству и готовы к продуктивному сотрудничеству с ним.

– В то же время призываем все политические силы, парламентские и внепарламентские, к продуктивному сотрудничеству ради уважения воли граждан Республики Молдова, выраженной на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, для недопущения политического кризиса и массовых волнений, – говорится в заявлении.

Советники также надеются на то, что внешние партнеры нашей страны будут способствовать соблюдению прав и фундаментальных гарантий граждан и окажут всю необходимую поддержку для обеспечения правового государства.