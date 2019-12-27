Муниципальный бюджет Кишинева на 2020 год был принят в двух чтениях

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Главный финансовый документ Кишинева – муниципальный бюджет на 2020 год – был принят накануне сразу в двух чтениях. “За” проголосовали все присутствующие в зале советники – 40 человек.

На своей странице в социальной сети генеральный примар муниципия Ион Чебан поблагодарил всех избранников за ответственность и зрелость. Он отметил, что принятое решение означает, что деятельность муниципия не будет заблокирована, и можно будет реализовать все задуманные проекты: от инфраструктуры столицы до модернизации города, а также внедрить социальные и культурные инициативы.

– Пришло время работать ради будущего муниципия, а оценку нам всем дадут граждане. Считаю, что это наше общее достижение, каких еще не было в истории столицы, – добавил он.