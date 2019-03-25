Муниципальные власти намерены начать бороться с амброзией только после того, как она начнет цвести

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Проблема мощного аллергена, доставившего немало хлопот кишиневцам в прошлом году, стала одним из обсуждаемых вопросов на сегодняшнем заседании в примэрии. Несмотря на то, что ранее власти муниципия пообещали пустить все силы на борьбу с растением весной, пока конкретных действий в этом отношении предпринято не было.

В частности, как рассказал глава ассоциации “Зеленое хозяйство” Сергей Карп, возглавляемым им предприятием были куплены необходимые гербициды и оборудование для их распределения. Начать же сами работы сотрудники ведомства намерены “тогда, когда придет время”, а именно – тогда, когда начнет цвести амброзия. По словам Карпа, ассоциацией уже определены наибольшие места цветения растения в каждом секторе Кишинева, где и будут проведены необходимые мероприятия для борьбы с ним.

Стоит отметить, что больше всего амброзии находится в парках – Валя Морилор и Валя Трандафирилор, а также на Малой Малине в районе Республиканской больницы, Онкологического института и Диагностического центра.