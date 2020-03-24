Муниципальные службы продолжают проводить дезинфекцию в общественных местах

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что специализированные службы местной администрации ежедневно предпринимают меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Таким образом, столичные управления проводят дезинфекцию у входов в подъезды, в местах общего пользования, обрабатывают специальными средствами платформы для сбора мусора, мусорные баки, детские и спортивные площадки, остановки общественного транспорта и так далее, сообщает пресс-служба примарии Кишинёва.

Кроме этого, для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения распространения вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, рабочие дезинфицируют троллейбусы и автобусы. Раствором обрабатывают поручни, ручки стульев и другие поверхности. Кроме того, во всех единицах транспорта были установлены дозаторы с раствором на основе спирта для дезинфекции рук.

Примария Кишинёва уточнила, что рабочие, участвующие в дезинфекционных работах, оснащены надлежащим образом и обеспечены антисептиками.

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