Муниципальные службы навели порядок на заброшенной стройке в секторе Чеканы (ФОТО, ВИДЕО)

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Девять грузовиков с мусором было вывезено от комплекса недостроенных зданий по адресу ул. Н. Сулак, 4 столичного сектора Чеканы, где накануне поработали муниципальные службы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, в работах были задействованы 35 человек и 4 единицы спецтехники.

– Этим строительным площадкам более 30 лет. Комплекс зданий состоит из роддома, административного корпуса, детсада и технических помещений. Комплекс находится на балансе Управления капитального строительства муниципия Кишинев, – уточнил генпримар.

Для вывоза бытового мусора из самих зданий и с прилегающих территорий было осуществлено 9 рейсов. Также вокруг была скошена трава. Были вывезены также груды мусора, который выбрасывали жители новых домов, расположенных поблизости. Уборка по этому адресу продолжится и в последующие дни.

– Те, кто мусорит и устраивает беспорядок в городе, будут наказаны. Вскоре четкие нормы в этом отношении будут отображены в регламенте, – заявил Ион Чебан.

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