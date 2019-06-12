Муниципальные детско-юношеские центры меняют график работы

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в июне график работы общественных детско-юношеских центров в Кишинёве был продлён для того, чтобы несовершеннолетние участвовали в различных мероприятиях в течение дня, когда их родители находятся на работе.

По данным пресс-службы примэрии, в указанный период профильные учреждения будут открываться в 09.00, на час раньше. Такие меры были приняты в связи с ростом количества обращений относительно несовершеннолетних, оставленных без присмотра родителей. Таким образом, родители имеют возможность отвести своих детей в детско-юношеский центр и быть уверенными в их безопасности.

В этом контексте муниципальное Управление по защите прав детей призвало граждан, которые становятся свидетелями того, что несовершеннолетний находится в опасности, звонить, прежде всего, в полицию, а после – в службы по защите прав детей. Кроме этого, ведомство обратилось к родителям с просьбой быть более осторожными и не оставлять детей без присмотра во время каникул.

Стоит отметить, что в Кишинёве действуют 42 детско-юношеских центра, подведомственных муниципальному Управлению по защите прав детей.